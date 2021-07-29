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Посольство РФ надеется, что США и Украина в итоге поддержат в ООН борьбу с неонацизмом

В диппредставительстве отметили, что Вашингтон и Киев выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Посольство России в Вашингтоне обращает внимание, что только США и Украина выступают против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Как отмечается в размещенном в среду в Twitter сообщении диппредставительства, РФ представляет соответствующий документ на площадке всемирной организации.

"Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюции Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма", - говорится в тексте. - Только США и Украина выступают против".

"Надеемся, что они пересмотрят свою позицию", - призвали в посольстве.

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