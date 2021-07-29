Общественная палата Свердловской области ожидает участия 12 тыс. наблюдателей на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Общественная палата Свердловской области ожидает участие 12 тыс. наблюдателей на выборах в сентябре 2021 года в регионе. Об этом сообщил председатель региональной Общественной палаты, сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин.

"Наша задача состоит в том, чтобы выборы прошли легитимно, открыто и честно. Для этого нам нужны наблюдатели. Всего ожидается 12 тыс. наблюдателей, поскольку выборы будут многодневными, нам нужно, чтобы на 2,5 тыс. участков вышло минимум два наблюдателя, а лучше - шесть", - приводятся слова Левина в опубликованном сообщении.

По словам Левина, наблюдатели будут привлекаться от общественных и правозащитных организаций, а также от политических партий и независимых кандидатов в депутаты.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.