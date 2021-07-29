{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

На выборы в Госдуму в Хабаровском крае выдвинулись 22 кандидата

Краевой избирком уже зарегистрировал кандидатуры шести человек, среди которых депутат Госдумы Борис Гладких и первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края приняла документы для участия в выборах в Госдуму от 22 кандидатов. Об этом ТАСС сообщили в избиркоме в четверг.

"11 кандидатов претендуют на мандат депутата Государственной думы по округу №70 (Комсомольский одномандатный избирательный округ), еще 11 кандидатов претендуют на мандат депутата Государственной думы по округу №69 (Хабаровский одномандатный избирательный округ)", - сказали в избиркоме.

Идет процесс регистрации кандидатов, шесть из них уже зарегистрированы. В избиркоме уточнили, что зарегистрированы депутат Госдумы Борис Гладких и первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев, который выдвигал свою кандидатуру также для участия в выборах губернатора Хабаровского края.

В единый день голосования 19 сентября на территории Хабаровского края пройдут 39 избирательных кампаний. Состоятся выборы в органы местного самоуправления, жители региона будут выбирать депутатов Государственной и краевой дум, а также губернатора края.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияХабаровский край
Путин проведет рабочую встречу с врио губернатора Белгородской области
Встреча состоится 29 июля
Читать полностью