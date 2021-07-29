Путин проведет рабочую встречу с врио губернатора Белгородской области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в четверг на встрече с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым вопросы социально-экономического развития и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня спокойный рабочий день у главы государства. Помимо всего прочего, [президент] позанимается делами Белгородской области, у него будет на приеме врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков", - отметил Песков. "Дела региональные. Вы знаете, что Путин традиционно общается с главами регионов, держит руку на пульсе. В первую очередь [обсудят] вопросы и антиковидные, и социально-экономическую ситуацию в субъекте РФ", - сказал пресс-секретарь.

Также, по его словам, на четверг у главы государства запланирован ряд встреч непубличного характера. В этот день Путин работает в Ново-Огареве.

В новость была внесена правка (13:39 мск) - передается с уточнением формата встречи в лиде.