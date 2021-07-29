Зампостпреда РФ при ООН назвал заявления Тихановской в США призывами к свержению власти

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Заявления, сделанные в Вашингтоне экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, представляют собой явные призывы к свержению власти в республике. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне (на стороне белорусской оппозиции) <...>. Это, безусловно, четкий призыв к смене режима, ясный призыв к вмешательству во внутренние дела суверенного государства", - отметил он.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии с 18 июля находится в США. На прошлой неделе в Вашингтоне она встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. Во встрече участвовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Тихановская также отдельно встретилась с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. 28 июля ее принял в Белом доме глава государства Джо Байден.