Полянский заявил, что у властей ЦАР есть основания добиваться отмены оружейного эмбарго

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) имеют полное право добиваться полной отмены оружейного эмбарго со стороны ООН. Об этом в четверг заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Хотели бы напомнить, что власти в Банги [столица ЦАР], поддержанные странами региона, призывают к полному снятию оружейного эмбарго. Безусловно, они имеют для этого все основания", - сказал он.

Дипломат отметил, что "введенное на начальном этапе конфликта оружейное эмбарго в настоящий момент затрудняет перевооружение национальной армии и сил безопасности ЦАР, которые несут главную ответственность за обеспечение безопасности граждан", при этом действующие в стране "вооруженные группировки в свою очередь продолжают пополнять свои запасы оружия за счет контрабанды".

"Мы призываем Банги продолжить выполнение "контрольных показателей" обзора оружейного эмбарго, чтобы через год у Совета были все основания для его отмены", - резюмировал Полянский.

В четверг Совет Безопасности ООН проголосовал за продление на год санкционного режима, в том числе оружейного эмбарго, в отношении ЦАР. Россия последовательно выступает за смягчение ограничительных мер в этой стране.