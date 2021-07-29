Замглавы МИД России обсудил с новым премьером Ливана углубление политического диалога

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в телефонном разговоре с назначенным председателем Совета министров Ливана Наджибом Микати выразил пожелания скорейшей реализации задачи по формированию правительства республики и обсудил с ним углубление двустороннего политического диалога.

"В ходе беседы с российской стороны приветствовалось принятое президентом Ливана Мишелем Ауном после консультаций с лидерами парламентских фракций решение о назначении Наджиба Микати премьер-министром и выражены пожелания скорейшей реализации задачи по формированию дееспособного правительства, пользующегося поддержкой основных ливанских политических и конфессиональных сил", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, стороны затронули некоторые актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, "включая углубление политического диалога и наращивание взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в интересах преодоления острых социально-экономических проблем, возникших в последнее время перед ливанским обществом".

Разговор состоялся по предварительной договоренности.

В понедельник президент Ливана назначил депутата из северного города Триполи Микати премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство. По итогам консультаций главы государства с парламентскими фракциями, которые проходили во дворце Баабда, кандидатура Микати получила поддержку 72 из 115 членов законодательного органа власти. 65-летний политик и бизнесмен Микати дважды возглавлял правительство Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в разгар кризиса в соседней Сирии в 2011-2014 годах.