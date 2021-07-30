Путин проведет встречу с гендиректором АНО "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обсудит в пятницу с гендиректором АНО "Россия - страна возможностей" Алексеем Комиссаровым работу по подготовке кадров и совершенствованию их компетенций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Из открытых встреч он [президент] примет сегодня гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова. Работа по подготовке, совершенствованию компетенций, выращиванию кадров, заинтересованных людей - молодых, не очень молодых и совсем не молодых. <…> Как раз обо всем [этом] Комиссаров будет докладывать президенту", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, это важное направление работы. "Очень много людей уже вовлечены в эти процессы, это люди, которые проявляют живой интерес, количество этих людей растет. Поэтому президент тоже хочет получить детальную информацию, [как] там все работает. Вы знаете, что сам президент неоднократно встречался с участниками этих программ", - добавил Песков.

Он отметил, что в целом у президента запланирован "день спокойной, внутренней работы". Путин в пятницу работает в Кремле.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.