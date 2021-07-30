Грушко заявил, что учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность России

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Учения НАТО в Грузии Agile Spirit вызывают озабоченность российской стороны, Москва внимательно следит за ними и будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения своих интересов. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы видим, в последние годы практически количество учений НАТО увеличилось, многие из них с антироссийской направленностью. С учетом общего военного планирования НАТО, которое все больше затачивается для парирования так называемой угрозы с востока, подобного рода учения не могут не вызывать у нас законные озабоченности. Разумеется, мы внимательно за ними [учениями НАТО в Грузии Agile Spirit] следим и будем предпринимать все необходимые меры, в том числе военно-технического характера для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух - 2021") с участием 12 стран - членов НАТО, а также Азербайджана, Грузии и Украины начались 26 июля. В них задействованы свыше 2,5 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тыс. из них - грузинские военные, еще 700 - американские.