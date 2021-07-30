Путин одобрил подписание соглашения об участии России в ЦАИС в качестве наблюдателя

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился принять предложение правительства о подписании соглашения между Российской Федерацией и Центральноамериканской интеграционной системой (ЦАИС) об участии РФ в системе в качестве наблюдателя. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Поручить МИДу России по достижении договоренности с Центральноамериканской интеграционной системой подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении президента.

На прошлой неделе кабмин одобрил проект соглашения об участии РФ в качестве наблюдателя в ЦАИС. Россия, в частности, сможет принимать участие в качестве наблюдателя в саммитах ЦАИС и заседаниях ее советов министров, а также других учреждений или органов, занимающихся вопросами содействия интеграции и сотрудничества.

Центральноамериканская интеграционная система создана в 1991 году. В объединение входят Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор.