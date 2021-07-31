В МИД РФ считают, что диалог с США сможет препятствовать подрыву контроля над вооружениями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Комплексный стратегический диалог между Москвой и Вашингтоном, о котором на встрече условились президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, может способствовать преодолению тенденции к подрыву основ международного контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ в связи с 30-летием подписания советско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Российская Федерация последовательно выступает за укрепление стратегической стабильности и международной безопасности политико-дипломатическими методами, включая заключение соответствующих договоров и соглашений. Это приобретает особую значимость в условиях, когда предпринимаются целенаправленные усилия по расшатыванию международной архитектуры контроля над вооружениями и подрыву ее основ. Полагаем, что преодолению этой крайне опасной тенденции может способствовать комплексный двусторонний стратегический диалог, о котором президенты России и США условились на встрече 16 июня, и первый раунд которого состоялся 28 июля в Женеве", - говорится в документе.

На Смоленской площади подчеркнули, что подписанный 31 июля 1991 года Договор стал первым международным соглашением, в соответствии с которым две крупнейшие ядерные державы осуществили реальные сокращения своих стратегических наступательных вооружений.

"На протяжении полутора десятилетий Договор играл ключевую роль в стабилизации отношений между Россией и США в ракетно-ядерной сфере, обеспечивал необходимый уровень транспарентности и предсказуемости деятельности двух стран, связанной со стратегическими наступательными вооружениями, способствовал укреплению безопасности в глобальном масштабе. В 2009-2010 гг. его положения стали основой для выработки нового уже российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого был продлен на пять лет в феврале текущего года", - резюмировали в российском дипведомстве.