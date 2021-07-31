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Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Португалии в России сотрудничество двух стран

Стороны отметили стремление к активизации политдиалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и завершающий дипмиссию в Москве посол Португалии Паулу Жоао Лопеш ду Регу Визеу Пинейру в пятницу обсудили двусторонние отношения и сотрудничество на международной арене.

"В ходе беседы стороны рассмотрели ключевые вопросы российско-португальских отношений. Было отмечено стремление к активизации политдиалога, двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов", - говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества двух стран на мировой арене. "Затронут ряд наиболее актуальных вопросов международной повестки дня. Подчеркнута важность двустороннего взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте", - указали в МИД РФ.

Грушко поблагодарил португальского дипломата "за плодотворную дипломатическую работу, содействовавшую укреплению сотрудничества между Россией и Португалией".

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