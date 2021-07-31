Косачев считает, что Словения может поспособствовать перезагрузке отношений России и ЕС

КРАНЬСКА-ГОРА /Словения/, 31 июля. /ТАСС/. Словения может оказать содействие восстановлению отношений между Россией и Евросоюзом в рамках своего председательства в Совете ЕС. Об этом в субботу заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе своего выступления на праздновании Дня российско-словенской дружбы на перевале Вршич в Словении.

"С 1 июля этого года Словения председательствует в Совете Европейского союза. Зная конструктивный настрой словенского руководства, было бы важно сделать все возможное, чтобы сдвинуть отношения между Россией и Европейским союзом с той мертвой точки, в которой они сегодня оказались", - подчеркнул Косачев.

"Особую роль в этом контексте играет межпарламентский диалог. Убежден, что парламентарии России и Словении могли бы подать хороший пример такого диалога в интересах укрепления взаимопонимания и доверия в Европе", - отметил Косачев.

Председательство в Совете ЕС осуществляется государствами сообщества в течение полугода на ротационной основе. Срок председательства Любляны начался 1 июля, а с началом 2022 года руководство организацией перейдет к Франции. Министерство иностранных дел Словении относит к числу приоритетов председательства страны экономическое восстановление Европы после пандемии коронавируса, проведение конференции о будущем Европы, евроинтеграцию западно-балканских государств, повышение уровня глобальной безопасности.