В МИД РФ заявили, что дело против Палецкиса в Литве сфабриковано

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Дело в отношении литовского оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса сфабриковано и носит политизированный характер. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Александра Бикантова.

"Данное уголовное дело изначально сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный от официальных властей взгляд на вопросы истории", - отметил Бикантов.

В ведомстве указали на то, что за свободное выражение мнения в рамках своего журналистского расследования событий 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни Палецкис уже привлекался к уголовной ответственности в 2011 году. "Очевидно, что изучение им этой темы, а также его идущие вразрез с линией официального Вильнюса заявления в пользу нормальных добрососедских отношений с Россией вызвали у властей Литвы новый приступ агрессии против свободомыслия и желание отомстить этому смелому человеку, истинному патриоту своей страны", - подчеркнул Бикантов, добавив, что политик был приговорен к шести годам лишения свободы без каких-либо убедительных доказательств его вины.

"Вопрос о противозаконном судилище над Альгирдасом Палецкисом наряду с другими фактами творящегося в Литве беззакония будем продолжать ставить на обсуждение в профильных международных организациях", - заключил дипломат.

Преследование за инакомыслие

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из интервью 2010 года он усомнился в официальной версии событий января 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в столице погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом для возбуждения уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили на него штраф в размере 3 тыс. евро.

В 2014 году оппозиционер был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма" в номинации "Гражданская позиция".

Как отмечало посольство РФ в Вильнюсе, власти Литвы, выставляющие себя защитниками прав человека на международном уровне, нарушают их в отношении собственных граждан, в частности под надуманным предлогом преследуя за инакомыслие Палецкиса.