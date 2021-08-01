Нарышкин с иронией предположил, что последние тезисы Байдена по Путину готовила Псаки

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не без иронии предположил, что, с учетом уровня профессионализма американской разведки, последние заявления президента США Джо Байдена, касающиеся российского коллеги Владимира Путина, идущие вразрез с действительностью, писала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По просьбе ведущего в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого показал телеканал "Россия-1", Нарышкин прокомментировал недавние тезисы американского президента, посвященные "реальным проблемам" Путина, поскольку тот якобы "сидит на верхушке экономики, у которой есть ядерное оружие и больше ничего".

"Я еще раз уважительно скажу о наших [американских] коллегах-разведчиках, но при этом с определенной долей иронии предположу, что как раз эту часть тезисов американскому президенту готовила небезызвестная Джен Псаки, - отметил глава СВР. - Которая прославилась своими заявлениями, своими глубокими познаниями в различных сферах, таких как география, транспортировка природного газа, выбранные технологии. Я имею в виду ее пояснения".

В этой связи Нарышкин вспомнил про заявления Джен Псаки в качестве пресс-секретаря Госдепартамента о том, что именно Европа поставляет в Россию газ, а не наоборот, а также что "Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии" в случае ее вторжения на Украину. При этом Псаки не смутила географическая неточность: у Белоруссии нет береговых границ.

"И еще выбранные технологии так называемой карусели, - продолжил директор СВР. - Так что если бы эти материалы готовило Центральное разведывательное управление - повторяю, с огромным аналитическим потенциалом, - то там бы были представлены действительно точные и объективные данные о состоянии и потенциале российской экономики, военно-промышленного комплекса, о потенциале научном, технологическом".

Нарышкин назвал подобную неточность в информационном обеспечении руководства страны опасной. "Опасно, конечно, - подчеркнул он. - Повторяю, лучше было бы, если бы эту часть тезисов готовили наши коллеги, тем более, что и вот уже в течение нескольких месяцев Центральным разведывательным управлением руководит действительно очень умный опытный дипломат, политик, интеллектуал [Уильям] Бернс".