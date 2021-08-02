Нарышкин рассказал, является ли СВР лучшей разведывательной службой в мире

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) РФ является одной из самых лучших разведывательных служб в мире, такого мнения придерживаются в том числе и противники России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Ну, наверное, нескромно говорить, но, в принципе, конечно. И наши противники, наши оппоненты считают, что Служба внешней разведки России - одна из сильнейших разведывательных структур в мире", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли СВР по-прежнему лучшей разведывательной службой в мире.

Как отметил Нарышкин, существует большой объем информации, которая анализируется и перепроверяется СВР. "Информация должна быть представлена из разных источников. И, конечно, вовсе не весь объем информации является публичным, представлен в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее, - указал глава СВР. - Есть та информация, в которой заинтересовано руководство страны для определения своей позиции по отношению к тем или иным политическим процессам, развивающимся в пространстве. Международном пространстве, по отношению к тем или иным горячим точкам. Информация эта нужна с тем, чтобы руководство страны приняло такие выверенные, правильные решения".

"Мы собственную информацию, которую мы предоставляем нашим потребителям, условно называемым так - потребитель, мы перепроверяем. Мы несем за это ответственность. Потому что на основании такой информации принимаются подчас очень важные решения", - подчеркнул Нарышкин.