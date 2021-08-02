Нарышкин заявил, что предательство в службе разведки невозможно простить

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Предательство в Службе внешней разведки (СВР) России - это трагическое событие, простить его невозможно. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"[Предательство] - это трагическое событие, это ЧП в службе разведки, от этого не застрахована никакая служба, в том числе, к сожалению, и Служба внешней разведки России. Мне, к сожалению, пришлось работать вместе с человеком, который впоследствии оказался предателем, - сказал он. - [Простить предательство], нет, невозможно. Я думаю, вот тот человек, с которым я работаю, который перешел на сторону врага, - ему сейчас очень плохо".

Как отметил глава СВР, предательство в разведке проявляется по многим причинам. "Это и не усмотрели, когда такого человека подбирали, не усмотрели изменение в ходе его прохождения службы, - продолжил он. - Все-таки же каждый сотрудник живет в окружении. На него действует много факторов. Кто-то не устоял".

Он отметил, что ему неизвестны случаи, когда предатели пытаются вновь идти на контакт и объяснить причину своих поступков. "Я о таких попытках не знаю, я думаю, что если они однажды пошли на такое, у них просто нет сил, воли сделать шаг в другую сторону", - заключил Нарышкин.