Горбачев: отношения государств должны регулироваться не только нормами права, но и морали

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что отношения государств должны регулироваться не только нормами международного права, но и правилами поведения, основанными на общечеловеческой морали, это позволит избежать многих кризисов.

"Я убежден, что преодолеть паралич политической воли, о котором сегодня говорят политики и представители гражданского общества, можно только на основе этического подхода. Отношения государств в глобальном мире должны регулироваться не только нормами международного права, но и определенными правилами поведения, основанными на принципах общечеловеческой морали", - отметил Горбачев в статье "Понять перестройку, отстоять новое мышление", опубликованной в понедельник в журнале "Россия в глобальной политике".

По мнению бывшего советского лидера, "эти правила поведения должны предусматривать сдержанность, учет интересов всех сторон, консультации и посредничество при обострении обстановки и угрозе кризиса". "Уверен: можно было бы избежать многих кризисов, если бы их непосредственные участники и особенно внешние стороны руководствовались такими правилами поведения", - полагает Горбачев.

В качестве исторического примера он привел свой визит в США в 1992 году, в ходе которого со стороны американского руководства "не было речи о победе США в холодной войне". "Но на этой позиции американский политический истеблишмент не удержался. Не выдержали американские политики испытание историей, не оказались на высоте своей исторической ответственности, - отметил Горбачев. - Вместо констатации общей победы над холодной войной решили объявить свою победу в холодной войне".

По его оценке, именно тогда произошел "тот срыв, тот поворот, который многое предопределил в последующем ходе мировых событий, в этом корень ошибок и провалов, которые подорвали фундамент новой мировой политики". "Триумфаторство - плохой советчик в политике. Помимо всего прочего, оно аморально", - подчеркнул экс-президент СССР, обратив внимание, что стремление "соединить политику и мораль" было одним из ключевых принципов нового мышления.