Путин попросил врио главы Пензенской области поддерживать инвестпроекты на уровне региона

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко на необходимость поддерживать инвесторов на уровне региональных властей.

"Вы знаете, я вас прошу обратить на это особое внимание, потому что всегда, но особенно сейчас, конечно, инвесторам нужна будет не только какая-то федеральная помощь, но прежде всего ваша помощь, помощь вашей команды. Я вижу, что вы относитесь к этому самым серьезным образом, и надеюсь, что на практике так оно все и будет", - сказал глава государства в ходе встречи с Мельниченко в режиме видеоконференции в понедельник.

Путин уточнил у врио губернатора, считает ли он, что инвестиционные проекты в регионе "вполне реализуемы", несмотря на трудности, возникшие из-за пандемии. "Конечно, они реализуемы, - ответил Мельниченко. - Более того, даже несмотря на ковид, реализация этих проектов не останавливалась, она велась".

Президент попросил доложить ему об инвестпроектах, которые должны завершиться в Пензенской области в ближайшее время - в 2021-2023 годах. В числе таких проектов Путин назвал строительство комплекса по производству мяса, молочно-товарного комплекса, создание животноводческого комплекса в Пензенском районе, завод по производству сырья и ингредиентов для пищевой промышленности в Бессоновском районе, а также строительство мукомольного мельничного комбината в Мокшанском районе и создание комплекса по производству строительных материалов в ЗАТО "Заречный".