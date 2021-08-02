МИД: РФ открыта к замечаниям и предложениям по проекту конвенции против киберпреступности

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия открыта к получению замечаний и предложений по проекту глобальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Об этом говорится в статье спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директора Департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских и третьего секретаря этой структуры Айрата Хамидуллина, опубликованной в понедельник в журнале "Международная жизнь".

"С учетом специфики темы и разницы в подходах Россия готова к получению замечаний и предложений по данному документу ото всех заинтересованных сторон, чтобы вместе выходить на создание действительно эффективного и отражающего текущие реалии инструмента по борьбе с информационной преступностью", - говорится в публикации.

"Сейчас для всех нас появился исторический шанс объединить усилия и сделать большой шаг вперед в борьбе с общим врагом. Рассчитываем, что представленный проект конвенции позволит объединить и направить усилия мирового сообщества на выработку практических решений в этой области", - добавили авторы статьи.

Ущерб от киберпреступлений

Годовой ущерб от киберпреступлений в 2021 году может заметно увеличиться и достичь отметки в $6 трлн. "В последние годы существенно возрос ущерб от информационной преступности. Ее масштабы поражают, - говорится в статье. - Если в 2018 году генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отмечал, что годовой ущерб от киберпреступности составляет $1,5 трлн, то в 2021 году эта цифра может достичь $6 трлн".

Кроме того, по замечанию авторов, стоит учитывать, что многие компании и государства "привыкли не сообщать о таких инцидентах", а значит, реальные показатели могут быть существенно выше. "При этом специфика ИКТ-преступлений заключается в том, что они совершаются дистанционно, зачастую с территории других стран, и ни одно государство в мире не способно в одиночку бороться с ними", - отмечается в тексте.

Дипломаты также подчеркнули роль пандемии в стимуляции числа преступлений в информационном пространстве. "Пандемия COVID-19 вынудила человечество "нырнуть" в виртуальное пространство и перевести экономическую и повседневную жизнь на цифровые рельсы. Преступность, динамично адаптировавшись под современные условия, бросилась задействовать информационно-коммуникационные технологии в своих целях. Фишинг, программы-вымогатели, DDos-атаки и кибератаки не покидают информационные сводки и стали неотъемлемой частью нашей жизни, - продолжили авторы. - Пандемия придала им новый импульс и обнажила давно назревшие проблемы".

По словам дипломатов, такого рода вопросы во многом "связаны с несовершенством национального законодательства государств и текущей системы международного сотрудничества" в этой сфере. "Действующие многосторонние инструменты были созданы 10-20 лет назад и объективно не поспевают за деятельностью киберкриминала. Далеки от идеала и двусторонние каналы взаимодействия между правоохранительными органами государств, - подчеркнули авторы. - Особенно это заметно, когда преступления совершаются за считанные минуты, а ответ на запрос в получении электронных доказательств может идти от пары недель до двух-трех лет.

"В эпоху безудержной цифровизации результаты компьютерных атак могут быть весьма разрушительными и приводить к катастрофам, затрагивающим вопросы обеспечения национальной безопасности. При этом подавляющая часть деятельности киберпреступников по-прежнему сводится к извлечению финансовой выгоды", - добавили Крутских и Хамидуллин.

О проекте конвенции

27 июля Генпрокуратура РФ сообщила, что Москва представила в отделении ООН в Вене проект указанной конвенции. В ведомстве отметили, что документ "учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие)".

В МИД РФ в свою очередь отметили, что Москва рассчитывает на завершение работы над итоговым проектом конвенции в 2023 году по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.