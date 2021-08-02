Посол РФ заявил, что США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с Донецком и Луганском

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация может повлиять на украинское правительство в вопросе проведения предметного диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в опубликованном в понедельник интервью американскому журналу National Interest.

"Вместо того чтобы работать над путями реализации минских договоренностей, некоторые должностные лица Госдепартамента обвиняют Россию во всех бедах на Украине и называют нашу страну "агрессором", - отметил руководитель российской дипмиссии. Он подчеркнул, что "подобные контрпродуктивные заявления не имеют ничего общего с реальностью".

По словам Антонова, "Соединенные Штаты могут повлиять на правительство Украины, побуждая его вести предметный диалог с представителями Донецка и Луганска, отвести тяжелые вооружения от линии разграничения и предпринять конкретные и ощутимые меры в отношении автономного статуса юго-востока Украины".