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Кризис на Украине
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Посол РФ заявил, что США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с Донецком и Луганском

По словам Анатолия Антонова, вместо работы над путями реализации минских договоренностей, некоторые должностные лица Госдепартамента обвиняют Россию во всех бедах на Украине

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация может повлиять на украинское правительство в вопросе проведения предметного диалога с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в опубликованном в понедельник интервью американскому журналу National Interest.

"Вместо того чтобы работать над путями реализации минских договоренностей, некоторые должностные лица Госдепартамента обвиняют Россию во всех бедах на Украине и называют нашу страну "агрессором", - отметил руководитель российской дипмиссии. Он подчеркнул, что "подобные контрпродуктивные заявления не имеют ничего общего с реальностью".

По словам Антонова, "Соединенные Штаты могут повлиять на правительство Украины, побуждая его вести предметный диалог с представителями Донецка и Луганска, отвести тяжелые вооружения от линии разграничения и предпринять конкретные и ощутимые меры в отношении автономного статуса юго-востока Украины".

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УкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеАнтонов, Анатолий Иванович
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