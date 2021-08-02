Захарова: слова главы МИД Украины о "камнях с неба" характеризуют состояние украинских ВС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", свидетельствуют об истинном состоянии украинских войск. Об этом написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - прокомментировала она слова украинского министра.

Ранее Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы вернуть Крым, а жителей полуострова будут ждать "камни с неба".