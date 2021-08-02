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Захарова: слова главы МИД Украины о "камнях с неба" характеризуют состояние украинских ВС

Дмитрий Кулеба "зачем-то выдал военную тайну", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пригрозившего жителям Крыма "камнями с неба", свидетельствуют об истинном состоянии украинских войск. Об этом написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины", - прокомментировала она слова украинского министра.

Ранее Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы вернуть Крым, а жителей полуострова будут ждать "камни с неба".

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрымКулеба, Дмитрий Иванович
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