Посольство РФ считает, что Швеция не хочет искать пути оздоровления отношений с Москвой

СТОКГОЛЬМ, 2 августа. /ТАСС/. Швеция не намерена отступать от избранного конфронтационного курса по отношению к России и не стремится искать пути оздоровления двустороннего российско-шведского сотрудничества. Об этом в понедельник в Facebook пишет посольство РФ в королевстве, комментируя публикацию в газете Expressen о телефонном разговоре главы шведского МИД Анн Линде с интернет-пранкерами, выдававшими себя за супругу Алексея Навального Юлию и бывшего руководителя организации "Штабы Навального" (признана в РФ экстремистской) Леонида Волкова.

"Даже с учетом того, что это был розыгрыш, содержание беседы, к сожалению, в очередной раз убеждает нас в том, что Стокгольм не настроен отступать от избранного конфронтационного курса по отношению к нашей стране и не стремится искать пути оздоровления двустороннего взаимодействия с Россией.

Вместо призывов к выстраиванию добрососедских отношений между Москвой и Стокгольмом, министр фактически открыто говорит о готовности шведских властей финансировать запрещенную в нашей стране экстремистскую организацию и поддерживать внесистемную оппозицию", - отмечают в российской дипмиссии.

Искреннее удивление дипломатов РФ также вызвал последовавший комментарий пресс-службы МИД Швеции о том, что указанный разговор состоялся "после официального запроса". "Хотели бы обратить особое внимание мастеров шведской дипломатии на то, что соратники Алексея Навального не являются представителями официальных российских властей, а посему быть источником "официальных запросов" не могут по определению", - подчеркивается в сообщении посольства.

В российской дипмиссии также особое внимание обратили на то, что в пресс-службе МИД Швеции был сделан ошибочный "глубокомысленный вывод о том, что тем самым "не были задеты внешнеполитические отношения" (читай: не были затронуты шведско-российские связи)". "Подобные заходы в поддержку так называемой оппозиции, милостивые государи, как раз представляют собой наглядный образчик вмешательства во внутренние дела соседней с вами России и не могут кодифицироваться иначе, чем наносящие прямой вред отношениям между нашими странами", - считают российские дипломаты.

Разговор с пранкерами

29 июля Анн Линде более десяти минут вела организованный пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) разговор с людьми, которые назвались представителями российской оппозиции - "женой и главой штаба Алексея Навального". Запись беседы была выложена в интернет. В разговоре Линде говорит о помощи российскому гражданскому обществу и санкциях ЕС в адрес России. Она дает понять, что Швеция может еще больше поддержать оппозицию.

В своем комментарии газете Expressen пресс-служба шведского МИД написала, что "министру иностранных дел важно быть открытой для контакта и диалога с представителями гражданского общества разных стран". "Печально, что эту открытость вот так используют. У министерства иностранных дел есть определенные правила безопасности, но в данном случае они были недостаточно тщательно соблюдены", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.