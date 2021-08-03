Дегтярева зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края зарегистрировала первым кандидатом на выборы главы Хабаровского края врио губернатора региона Михаила Дегтярева. Об этом сообщается на странице комиссии в Instagram.

"3 августа 2021 года кандидатом на должность губернатора Хабаровского края зарегистрирован Дегтярев Михаил Владимирович, выдвинутый избирательным объединением "Хабаровское региональное отделение политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России", - говорится в сообщении.

Дегтярев был назначен врио главы региона в июне 2020 года, до этого он возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Досрочные выборы губернатора региона назначены на 19 сентября, единый день голосования.

Со своими кандидатами в губернаторы Хабаровского края ранее определились КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Справедливая Россия - За правду", партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Родина", "Зеленая альтернатива".

Коммунисты выдвинули кандидатом первого секретаря хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - председателя правления реготделения партии Владимира Парфенова, "Справедливая Россия - За правду" - телеведущую Марину Ким, партия "Зеленые" - предпринимателя Микаела Багдасаряна, ЛДПР - врио губернатора региона Дегтярева, "Новые люди" - главного редактора газеты "Молодой дальневосточник XXI век" Владимира Чернышова, кандидат от партии "Родина" - Мамедов Бабек Юсиф оглы, от партии "Зеленая альтернатива" - Игорь Логвинов.