Партия роста оспорит решение об исключении бизнесмена Капчука из списка на выборы в Думу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Партия роста оспорит решение Центризбиркома России об исключении бизнесмена Сергея Капчука из федерального списка кандидатов для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель партии Борис Титов.

"С нашим екатеринбургским кандидатом на выборах в Госдуму Сергеем Капчуком творится очень странная и незаконная история. Центризбирком отказался включать его в федеральный список, хотя по одномандатному округу свое удостоверение от территориального избиркома он успешно получил", - сказал Титов.

Он выразил надежду, что это является "бюрократическим недоразумением". "Сергей вернулся в Россию в 2018 году в рамках "лондонского списка". С тех прошел несколько судов. В 2019 году Верх-Исетский городской суд осудил его на два года условно, освободив от наказания по истечении срока давности. С точки зрения уголовно-процессуального кодекса Капчук не судим", - уточнил председатель партии.

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, отметил Титов, "не имеют права избираться лица, осужденные за совершение тяжкого преступления, даже если судимость снята". "Но дело в том, что в результате вмешательства Верховного суда 19 мая 2021 года приговор был изменен, категория тяжести преступления Капчука была изменена на среднюю. Таким образом, ограничения избирательного законодательства для него отпали во всех аспектах, но ЦИК по каким-то причинам решение кассационного суда проигнорировал. Будем оспаривать решение ЦИК, для этого есть все основания. Надеемся, что это недоразумение будет исправлено в ближайшее время", - сказал Титов.

ЦИК на заседании в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов Партии роста для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы в количестве 287 человек. При этом три кандидата от партии были исключены из партийного списка после проведенной проверки достоверности предоставленных ими сведений. По ее итогам выяснилось, что у двух человек, в том числе Капчука, не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению, еще у одного кандидата имелась судимость, которую он не указал в заявлении о согласии баллотироваться.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.