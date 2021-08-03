Избирком зарегистрировал Николая Валуева на выборы депутатов Госдумы от Брянской области

ТАСС, 3 августа. Действующего депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева зарегистрировали кандидатом на парламентские выборы, которые назначены на 19 сентября, по одномандатному округу № 77 в Брянской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба избирательной комиссии региона.

"Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: по одномандатному избирательному округу Брянская область - Брянский одномандатный избирательный округ № 77 Валуева Николая Сергеевича, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", - говорится в сообщении.

По избирательному округу № 77 кандидатами в депутаты Госдумы ранее зарегистрировали Алексея Тимошкова ("Справедливая Россия"), Константина Павлова (КПРФ), Дениса Семенова (ЛДПР), Дмитрия Корнилова ("Гражданская платформа") и Романа Лобзина ("Родина"). Кандидатами по округу № 78 - Николая Алексеенко ("Единая Россия"), Виктора Гринкевича ("Родина"), Виталия Минакова ("Справедливая Россия"), Андрея Архицкого (КПРФ) и Романа Романюка (ЛДПР). Всего на участие в выборах по двум округам документы в избирком представили 19 человек.

Валуев вступил в полномочия депутата Госдумы седьмого созыва от Брянской области 18 сентября 2016 года, занимает должность первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.