Посол РФ заявил, что отношения ЕС и России зашли в тупик

ВЕНА, 3 августа. /ТАСС/. Отношения между Россией и Европейским союзом зашли в "глубокий тупик", из которого не видно выхода. Такое мнение высказал во вторник посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете Vorarlberger Nachrichten.

"Мы [РФ и ЕС] зашли в глубокий тупик, и выхода не видно. Это вредит всем, в том числе экономике", - считает Любинский. По его мнению, для разрешения кризиса Евросоюз и Россия не нуждаются в посредниках, но "для диалога нужна открытость".

"Санкции никому не помогают в принципе. Отношения с ЕС упали ниже плинтуса, хуже и быть не может. Уже несколько лет нас спрашивают, почему Россия ведет переговоры с отдельными европейскими странами, ведь есть же Брюссель и ЕС. Просто проблема в том, что по самым важным вопросам диалог отсутствует, потому что ЕС не готов говорить об общих вызовах", - сказал посол.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.