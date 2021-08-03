ЦИК попросил Верховный суд признать законным снятие Грудинина с выборов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Центризбирком во вторник попросил Верховный суд признать законным свое решение об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, передает корреспондент ТАСС.

"Решение Центризбиркома основано на фактах, которые подтверждаются всем комплексом представленных материалов дела. На этом основании просим отклонить жалобу Грудинина", - сказала представитель ЦИК.

Суд во вторник начал слушания по жалобе Грудинина на снятие с выборов. Юристы истца во вступительном слове просили об отмене решения ЦИК. "ЦИК использовал при принятии своего решения недостоверные сведения, которые опровергаются нашими аргументами", - заявила представитель Грудинина.

Заслушав позиции сторон, суд объявил перерыв в слушаниях до 9 августа для того, чтобы дать время представителям Грудинина ознакомиться с материалами дела.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы и исключил из него Грудинина из-за непредоставления ряда документов, необходимых для его регистрации.

Согласно объяснениям представителей ЦИК в суде, бывшая жена Грудинина Ирина обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о наличии офшорной компании и является владельцем компании Bontro в Белизе. На заседании ЦИК был продемонстрирован ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ, подтверждающий наличие у Грудинина акций Bontro. Сам Грудинин это опровергает.

По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, в своем иске партия настаивает на том, что Генпрокуратура "предоставила неапостилированные документы, недействительные в России", в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые, по мнению истцов, подтверждают, что он не владеет Bontro. Также коммунисты усомнились в достоверности полученных Генпрокуратурой РФ выписок из реестра владельцев компаний.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать апелляцию и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.