Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в борьбе с пандемией

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с коллегой из Боливии Луисом Арсе сотрудничество стран в борьбе с пандемией с учетом договоренностей о поставках российской вакцины от ковида "Спутник V". Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе стороны выразили удовлетворение тем, как развивается российско-боливийское сотрудничество и в других областях, в том числе в торговле, энергетике и гуманитарной сфере. Разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.

Вакцинация от коронавируса с использованием "Спутника V" началась в Боливии 29 января. Еще до прибытия в страну препарата пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер сообщал о намерении Арсе привиться одним из первых, "чтобы показать доверие к процессу вакцинации". Впоследствии было решено дождаться очереди боливийского лидера по прививочному календарю в соответствии с возрастом. В мае Арсе привился "Спутником V".

В настоящее время в Боливии помимо российской вакцины используются препараты от COVID-19 производства британско-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm.