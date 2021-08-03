В Карелии документы для участия в выборах заксобрания подали 407 кандидатов

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. ЦИК Карелии принял документы для участия в сентябрьских выборах в Законодательное собрание региона от 407 кандидатов от 12 партий, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского избиркома.

"Завершился прием документов для выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания Республики Карелия седьмого созыва. Всего выдвинуто 407 кандидатов, 59 из них уже зарегистрированы, один кандидат утратил статус выдвинутого по личному заявлению", - сказали в ЦИК.

Кандидатов выдвинули партии "Яблоко", "Справедливая Россия - Патриоты - за правду", "Единая Россия", Партия роста, ЛДПР, КПРФ, Российская партия свободы и справедливости, Партия социальной защиты, Российская партия пенсионеров, "Родина". Участвовать в выборах также намерены политические партии "Новые люди" и "Зеленая альтернатива".

В качестве самовыдвиженцев ЦИК получил документы от трех кандидатов. Прием документов для регистрации завершится 4 августа в 18:00, после чего у избирательных комиссий будет 10 дней на принятие решение о допуске к участию в выборах, добавили в пресс-службе.

В Карелии выборы республиканского парламента назначили на 19 сентября. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Карелия вошла в число 16 субъектов страны, где у объединений и кандидатов будет возможность собирать подписи для выдвижения через портал госуслуг.