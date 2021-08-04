Избиркомы завершат прием документов для регистрации кандидатов на выборы в Думу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Центризбирком России в 18:00 мск завершит прием документов от партий для регистрации федеральных списков кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы. Также 4 августа завершается прием документов окружными комиссиями у кандидатов от партий и самовыдвиженцев по одномандатным округам.

"На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал федеральные списки 11 партий: ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Партия пенсионеров и Партия роста", - сказал ТАСС член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Партии "Единая Россия", "Новые люди" и "Яблоко" также принесли в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатов, и ждут итогового решения комиссии. На регистрацию списков партий у ЦИК по закону имеется 10 дней.

В свою очередь последней партией, у которой еще есть возможность принести документы для регистрации списка кандидатов в ЦИК, является "Российский общенародный союз". До 4 августа им необходимо собрать в свою поддержку не менее 200 тыс. подписей избирателей и успеть принести соответствующие бумаги в Центризбирком. После завершения этапа регистрации списков партий на выборы в Госдуму ЦИК проведет жеребьевку по определению очередности, в которой партии будут стоять в избирательных бюллетенях.

Кроме того, 4 августа у кандидатов по одномандатным округам и самовыдвиженцев заканчивается время для сбора подписей избирателей в свою поддержку для выдвижения на выборы в Госдуму. Кандидаты обязаны представить подписные листы в окружные избирательные комиссии вместе с документами для регистрации до 18:00 по местному времени. Там их проверят и в течение 10 дней примут решение о регистрации.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.