Владислава Ховалыга и Андрея Сата зарегистрировали кандидатами на пост главы Тувы

ТАСС, 4 августа. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг - от "Единой России" и специалист Центра организации дорожного движения Андрей Сат - от Партии роста зарегистрированы кандидатами на выборы главы Тувы 19 сентября. Об этом ТАСС в среду сообщили в избиркоме республики.

"Зарегистрировали двоих - Ховалыга и Сата", - сказал собеседник агентства.

Всего документы для выдвижения на выборы главы Тувы подали семь человек. Кроме Ховалыга и Сата, это учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол - от КПРФ; директор Кызыльского колледжа искусств Айланмаа Кан-оол - от "Зеленых"; временно не работающий Олег Пономаренко - от Казачьей партии РФ; Владимир Чесноков - от партии "Коммунисты России" и Виктор Попов от ЛДПР.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт".