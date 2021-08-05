В МИД РФ заявили, что БДИПЧ ОБСЕ само лишило себя возможности наблюдать за выборами в Думу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сами приняли решение не принимать приглашение на парламентские выборы в России, лишив себя возможности осуществлять наблюдение, хотя предложенные РФ численные параметры позволяли это сделать. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Александр Грушко газете "Коммерсантъ".

"В конечном счете БДИПЧ само лишило себя возможности осуществить наблюдение и подготовить заключение, тем более что предложенные численные параметры для миссии вполне позволяли это сделать. Напомню, для наблюдения за выборами в США БДИПЧ рекрутировало в связи с пандемией 47 человек", - сказал он.

Грушко также подчеркнул, что Россия направила приглашение БДИПЧ ОБСЕ и другим организациям в полном соответствии со своими международными обязательствами в этой сфере. "Приглашение БДИПЧ и другим организациям направить в Россию своих наблюдателей было направлено в полном соответствии с международными обязательствами в этой сфере. Сожалеем, что в действиях БДИПЧ возобладала логика "все или ничего". Такой подход в отношениях с суверенными государствами не работает. Он лишь дискредитирует механизм международного наблюдения за выборами", - указал высокопоставленный дипломат.

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано в среду на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".