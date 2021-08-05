Памфилова заявила, что чистые выборы являются залогом здоровой обстановки в стране

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что чистые выборы являются залогом здоровой обстановки в стране в целом.

"Я на это работаю вместе с коллегами более пяти лет, чтобы очищать систему нашу избирательную. Много усилий [приложили] по России, чтобы избирательная система была способна проводить выборы таким образом, чтобы у большинства не вызывать недоверия к результатам голосования", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

По ее словам, "то, как проходят выборы, и отношение людей к выборам - это и есть залог стабильности и нормального развития страны". "Поэтому я связываю - чем чище выборы, тем это более здоровая обстановка в стране, и это прямая зависимость", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.