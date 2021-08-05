Памфилова: Украина гарантировала безопасность голосования россиян на выборах в Думу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что Украина гарантировала безопасность российских граждан при голосовании на выборах депутатов Госдумы, они смогут проголосовать в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

"Я очень этому рада, что в этот раз с удовлетворением [говорю], потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, что Украина гарантировала безопасность, и у нас будут на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - загранучреждения. Наши граждане РФ смогут там проголосовать [на выборах в Думу]", - сказала Памфилова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

Она напомнила, у российских граждан из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получали паспорт РФ в упрощенном порядке согласно указу президента РФ Владимира Путина, есть возможность приехать в Ростовскую область и проголосовать на традиционном участке или с помощью дистанционного электронного голосования. "Что касается электронного голосования, продумывали для них вариант верификации, чтобы они тоже могли это дистанционно сделать", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.