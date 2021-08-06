Избирком Петербурга зарегистрировал списки "Единой России" и РПСС на выборах в заксобрание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга на заседании в пятницу зарегистрировала списки кандидатов от партии "Единая Россия" и Российской партии свободы и справедливости (РПСС) на выборах в Законодательное собрание Петербурга седьмого созыва, передает корр. ТАСС.

В список единороссов вошли 74 кандидата, которые будут избираться по единому избирательному округу и по 25 территориальным группам. Решение о его регистрации было принято на заседании единогласно.

Член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа напомнил, что кандидатам от РПСС необходимо было собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. По его словам, среди предоставленных партией подписей было выявлено около сотни недостоверных, что не превышает допустимый порог. "В связи с этим предлагается список кандидатов, выдвинутый политической партией РПСС, также зарегистрировать", - сказал он. За проголосовали восемь членов комиссии (необходимый минимум), против - шесть.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначили на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.