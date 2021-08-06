Зампред "Яблока" подал жалобу на отказ в регистрации на выборах в заксобрание Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя политической партии "Яблоко" Борис Вишневский подал жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на отказ в регистрации его кандидатуры на выборах в Законодательное собрание по одномандатному округу №2. Об этом он сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

"Подал в горизбирком жалобу на отказ в регистрации на выборах в округе №2 на выборах в заксобрание", - говорится в сообщении.

4 августа Территориальная избирательная комиссия №30 Санкт-Петербурга отказала Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва по одномандатному округу №2. В пресс-службе партии отмечали, что обоснованием для отказа стало предоставление неверно оформленных документов о решении съезда о выдвижении Вишневского, а также о согласовании его кандидатуры с федеральным политкомитетом партии.

Вишневский является кандидатом на выборах в заксобрание по региональному списку партии "Яблоко". Этот перечень был зарегистрирован Санкт-Петербургской избирательной комиссией 30 июля. Кроме того, он является кандидатом на выборах в Государственную думу по одномандатному избирательному округу №216. Пакет документов для выдвижения был зарегистрирован 2 августа.

В 2011 году Вишневский избирался депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, в 2016 году - депутатом заксобрания шестого созыва. В настоящее время он является руководителем фракции партии в городском парламенте.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.