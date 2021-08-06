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Замглавы МИД РФ и заместитель генсека ООН обсудили гуманитарную помощь Сирии и Эфиопии

В МИД РФ также подчеркнули, что обе стороны видят необходимость оказания гуманитарного содействия указанным странам на основе строгого соблюдения соответствующих руководящих принципов ООН

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону с заместителем генерального секретаря ООН, руководителем Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Мартином Гриффитсом вопросы оказания гуманитарной помощи Сирии и Эфиопии.

"В ходе беседы были рассмотрены принципиальные вопросы конструктивного взаимодействия российской стороны с УКГВ. Особое внимание было уделено текущей ситуации в Сирии и Эфиопии", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость оказания гуманитарного содействия указанным странам на основе строгого соблюдения соответствующих руководящих принципов ООН в координации с законными правительствами", - отметили на Смоленской площади.

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ЭфиопияСирияРоссия
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