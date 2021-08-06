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Путин провел встречу с полпредом на Урале Якушевым

Глава государства в ходе посещения Челябинской области ранее осмотрел с вертолета пострадавшие от пожаров районы

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в пятницу в Магнитогорске рабочую встречу со своим полпредом в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в ходе посещения Челябинской области ранее осмотрел с вертолета пострадавшие от пожаров районы. Помимо Якушева его сопровождали также челябинский губернатор Алексей Текслер и руководитель МЧС Евгений Зиничев. Затем президент провел в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ и о ходе ликвидации их последствий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияЧелябинская область
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