Путин провел встречу с полпредом на Урале Якушевым

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в пятницу в Магнитогорске рабочую встречу со своим полпредом в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в ходе посещения Челябинской области ранее осмотрел с вертолета пострадавшие от пожаров районы. Помимо Якушева его сопровождали также челябинский губернатор Алексей Текслер и руководитель МЧС Евгений Зиничев. Затем президент провел в Магнитогорске совещание по ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ и о ходе ликвидации их последствий.