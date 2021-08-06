Все пять кандидатов в губернаторы Тверской области прошли регистрацию в облизбиркоме

ТАСС, 6 августа. Избирательная комиссия Тверской области в пятницу зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы, выдвинутых от ряда политических партий, ранее регистрацию прошел действующий глава региона Игорь Руденя. Об этом сообщила пресс-служба облизбиркома по итогам заседания.

"Все пять кандидатов, выдвинутые пятью различными политическими партиями, успешно прошли этап регистрации и участвуют в предвыборной борьбе в качестве зарегистрированных кандидатов", - говорится в сообщении.

На заседании 6 августа 2021 года кандидатами на должность губернатора Тверской области зарегистрированы: Людмила Воробьева (КПРФ), Олег Горлов (ЛДПР), Илья Клейменов ("Коммунистическая партия Коммунисты России"), Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"). Как сообщалось, 2 августа регистрацию прошел действующий глава региона Игорь Руденя ("Единая Россия").

Выборы губернатора Тверской области назначены на 19 сентября. В последний раз выборы главы региона проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. На последних выборах Руденя набрал 72% голосов избирателей.