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Пандемия COVID-19
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Антонов опроверг публикации СМИ США о попытках РФ убедить американцев не вакцинироваться

По мнению посла РФ в США, такие сообщения можно объяснить "лишь укоренившейся в американском обществе русофобией"

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу назвал голословными обвинения в адрес РФ в попытках подорвать прививочные кампании в отдельных странах. По мнению дипломата, появление в СМИ США сообщений на эту тему можно объяснить лишь "укоренившейся в американском обществе русофобией".

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Журналисты попросили Антонова прокомментировать появляющиеся в отдельных американских СМИ публикации о якобы имеющих место попытках России убедить американцев не вакцинироваться от коронавируса. "Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией", - его слова приводятся в Facebook российской дипмиссии.

"Что касается голословных обвинений против нас в попытках "подорвать" прививочные кампании в отдельных странах, то можем их объяснить лишь укоренившейся в американском обществе русофобией. Хотелось бы верить, что репортеры из США все же поймут, что основная задача журналистики - представлять аудитории проверенную информацию, а не тиражировать сплетни и домыслы", - добавил Антонов.

"Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией", - подчеркнул дипломат. "В условиях пандемии важны совместные усилия по расширению масштабов иммунизации. Необходимо сообща решать проблему доступности и справедливого распределения средств защиты и профилактики от новой коронавирусной инфекции. Наша страна готова к такой работе со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты", - добавил посол.

Теги
РоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия COVID-19
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