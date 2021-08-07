Кандидат "Коммунистов России" подал документы для участия в выборах тульского губернатора

ТАСС, 7 августа. Представитель партии "Коммунисты России" Юрий Моисеев подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Тульской области. Он стал вторым претендентом, представившим документы, сообщили в субботу журналистам в облизбиркоме.

"7 августа Юрий Моисеев, выдвинутый партией "Коммунисты России", представил в избирательную комиссию Тульской области документы для регистрации кандидатом на выборах главы региона", - говорится в сообщении.

Как уточняется, Юрий Моисеев выдвинул кандидатуры Дениса Илюхина, Ирины Чудаковой и Михаила Дятлова для наделения полномочиями сенатора РФ. Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации будет принято избирательной комиссией в течение 10 дней после подачи документов.

Из четырех заявивших о намерении баллотироваться кандидатов документы для регистрации в облизбирком предоставили двое - действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин (выдвинут в порядке самовыдвижения) и Юрий Моисеев ("Коммунисты России"). Еще двое - Владимир Исаков (КПРФ) и Владимир Ростовцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - должны сделать это в срок до 9 августа.