Захарова: журналисты Deutsche Welle в материале о Зеленском забывают об уроках истории

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Журналисты германской медиакомпании Deutsche Welle (DW) в материале о президенте Украины Владимире Зеленском забывают об уроках истории. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу в своем Telegram-канале .

В опубликованной в пятницу статье, посвященной призыву Зеленского к жителям Донбасса, считающим себя русскими, уезжать в РФ, авторы публикации в DW назвали его "скромным еврейским парнем". "Только в принципе необразованный человек может написать, что "скромность" в юности является залогом отсутствия радикальных взглядов в будущем. История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями", - обратила внимание Захарова.

Официальный представитель МИД РФ указала, что принадлежность к какой-либо национальности не означает автоматического иммунитета от национализма. "Если в DW так считают, то спешу поздравить: это национализм в чистом виде", - отметила дипломат.

5 августа Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Дом" назвал большой ошибкой пребывание в Донбассе граждан, которые считают себя русскими, и посоветовал им уезжать в Россию. По его словам, Донбасс "никогда не будет русской территорией", а "без Украины цивилизации не будет". В ответ на это Захарова указала, что Киев перешел красные линии, отделяющие национальную политику от национализма.