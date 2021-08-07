Слуцкий: наблюдение на выборах в Госдуму будет беспристрастным даже без БДИПЧ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Отсутствие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на выборах в Государственную думу не скажется на объективности и беспристрастности наблюдения. Такое мнение выразил в субботу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Уверен, что они [выборы в Госдуму РФ] пройдут должным образом и наблюдение даже без БДИПЧ пройдет спокойно, объективно и беспристрастно", - сказал он.

По мнению депутата, в БДИПЧ злятся на несогласие Москвы пустить на выборы их миссию численностью в 500 человек. "Они ищут негатив, они пытаются высосать его из пальца. Они пытаются в свои декларации совместно с парламентской ассамблеей ОБСЕ и ПАСЕ включить все негативное, что, на самом деле, ничего общего не имеет с нашими парламентскими или президентскими выборами", - пояснил Слуцкий.

Он также выразил уверенность в том, что иностранных наблюдателей на выборах будет достаточно. "Думаю, что они будут отслеживать, наверное, и какие-то негативные вещи, если они будут, давать критические замечания", - отметил депутат.

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что она не сможет направить наблюдателей на выборы в Государственную думу "из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", было опубликовано в среду на сайте этой международной структуры. По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важна "возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей".

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.