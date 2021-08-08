Володин 9 августа проведет дополнительное заседание Совета Госдумы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совет Госдумы соберется на дополнительное заседание 9 августа под председательством спикера палаты Вячеслава Володина. Об этом в воскресенье сообщается на думском сайте.

"9 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин проведет дополнительное заседание Совета Государственной думы", - говорится в сообщении.

Совет планирует рассмотреть законопроекты, внесенные в период работы депутатов в регионах. Это станет уже вторым дополнительным заседанием Совета Думы. Предыдущее состоялось 30 июня.