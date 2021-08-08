{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин 9 августа проведет дополнительное заседание Совета Госдумы

Совет рассмотрит законопроекты, внесенные в период работы депутатов в регионах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Совет Госдумы соберется на дополнительное заседание 9 августа под председательством спикера палаты Вячеслава Володина. Об этом в воскресенье сообщается на думском сайте.

"9 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин проведет дополнительное заседание Совета Государственной думы", - говорится в сообщении.

Совет планирует рассмотреть законопроекты, внесенные в период работы депутатов в регионах. Это станет уже вторым дополнительным заседанием Совета Думы. Предыдущее состоялось 30 июня.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Единый день голосования
Слуцкий: наблюдение на выборах в Госдуму будет беспристрастным даже без БДИПЧ
Депутат выразил уверенность в том, что иностранных наблюдателей на выборах будет достаточно
Читать полностью