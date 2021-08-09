Путин по видеосвязи поучаствует в конференции СБ ООН по морской безопасности

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие по видеосвязи в конференции Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества". Об этом сообщила накануне пресс-служба Кремля.

Заседание Совета Безопасности высокого уровня проходит по инициативе Нарендры Моди, премьер-министра Индии, председательствующей в Совете Безопасности ООН в августе 2021 года.

Формат заседания

По сложившейся практике, страна в месяц своего председательства организует две-три встречи Совета Безопасности высокого уровня, которые проводит глава МИД страны или, в более редких случаях, ее первое лицо. К ним могут присоединиться министры или лидеры других стран.

Подобные мероприятия планируются заранее и посвящены, как правило, глобальным долгосрочным проблемам - борьбе с голодом или изменением климата, укреплению миротворческого потенциала ООН. Выступления на них обычно носят общий характер и призваны подчеркнуть заинтересованность страны в решении глобальных проблем или зафиксировать ее позицию по этим вопросам.

Заявленная Индией тема - проблема безопасности на море - соответствует указанной практике. Однако она была заявлена на фоне нападения на танкер Mercer Street в Аравийском море, в котором Великобритания обвиняет Иран.

Нападение произошло в конце июля, а программа работы Совбеза на август была оглашена 2 августа. При этом практически никто из членов Совбеза все же не увязывал предстоящее мероприятие с атакой на танкер. Лишь постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд по итогам обсуждения инцидента в закрытом формате на минувшей неделе, отвечая на вопрос, будет ли Лондон добиваться каких-то конкретных мер от Совбеза, отметила, что в понедельник предстоит встреча высокого уровня по вопросу безопасности на море, где тема нападения на танкер может быть затронута. Однако при объявлении программы работы, а также в анонсе мероприятия индийские дипломаты не упоминали инцидент с танкером, говоря о необходимости обеспечить безопасность на море в целом.

Инициатива Моди

Индийское председательство в ООН сообщило, что председательствовать на заседании будет премьер-министр страны Моди. Это первый случай, когда премьер Индии выступает в таком качестве. По итогам встречи планируется принять заявление председателя СБ ООН - необязывающий документ, принимающийся от имени Совета. По информации индийского председательства, во встрече примут участие "несколько глав государств и правительств", однако кто именно это будет - дипломаты не уточнили. Другие члены Совета Безопасности ООН не объявляли об участии в заседании своих лидеров.

Инцидент с танкером

Ряд западных стран, включая Великобританию и США, обвиняют Иран в произошедшем в ночь на 30 июля нападении на следовавший под флагом Либерии Mercer Street. Компания-оператор судна Zodiac Maritime принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента, произошедшего в 280 км от побережья Омана, погибли двое членов экипажа судна - гражданин Румынии и подданный Великобритании. Лондон и Вашингтон заявили, что ведут консультации с союзниками, чтобы дать согласованный ответ на нападение. По версии Тегерана, обвинения в его адрес являются политически мотивированными и голословными.