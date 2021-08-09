Управление Кремля по приграничному сотрудничеству займется европейским направлением

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству, ранее ведавшее вопросами такого взаимодействия с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, будет заниматься всем европейским направлением. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Основными задачами управления являются: <…> обеспечение деятельности президента РФ по вопросам приграничного сотрудничества на европейском направлении; координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам, относящимся к ведению управления", - говорится в новой редакции документа.

В предыдущей версии этой части положения было указано, что данное кремлевское управление занимается вопросами приграничного сотрудничества и выработкой направлений взаимодействия с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, а также по поручению президента РФ с иными сопредельными государствами.

Аналогичным образом и в ряде других пунктов документа упоминание Абхазии, Южной Осетии и Украины заменено на слова о европейском направлении. Так, например, указано, что к функциям управления среди прочего относится "сбор, обобщение и анализ социально-экономической и политической информации, необходимой для разработки и реализации проектов и программ в области приграничного сотрудничества на европейском направлении". Ранее в этом пункте говорилось об информации, необходимой для комплексного развития отношений с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, а также по поручению президента с иными сопредельными странами.

Кроме того, к функциям управления Кремля по приграничному сотрудничеству отнесено "участие в подготовке предложений, касающихся совершенствования деятельности по реализации проектов и программ содействия международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах".

Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству было создано в октябре 2018 года на базе управления по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией.