Избирком Тамбовской области зарегистрировал 16 кандидатов для участия в выборах в Госдуму

ТАМБОВ, 9 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Тамбовской области зарегистрировала 16 кандидатов от 12 политических партий для участия в сентябре в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в облизбиркоме.

"Избирательная комиссия Тамбовской области зарегистрировала 16 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, из них 10 кандидатов по 177 округу и шесть - по 178 округу. Все они - представители политических партий", - сказала собеседница агентства.

Регистрацию прошли кандидаты от партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - за правду", "Родина", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Партия роста", "Зеленая альтернатива", "Яблоко", "Российская партия свободы и справедливости" и "Гражданская платформа". Как уточнили в избиркоме, в Тамбовской области регистрация кандидатов в Госдуму завершена, в сентябре из 16 кандидатов будут выбраны двое - по одному от округов 177 и 178.

Одновременно с выборами в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, в том числе Тамбовской областной думы.