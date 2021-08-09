Антонов заявил, что новые санкции США против компаний РФ мешают взаимодействию стран

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Введение новых санкций в отношении российских компаний со стороны США мешает усилиям по стабилизации отношений между странами, а также отдаляет возможность конструктивного взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом говорится в заявлении посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованном в понедельник на странице посольства в Facebook.

"Администрация продолжает искусственно нагнетать обстановку. Присвоив себе право судить и карать "неугодных", вновь идет по пути введения односторонних рестрикций в обход международного права, Совета Безопасности ООН", - отметил Антонов, комментируя объявление американской стороной новых рестрикций. "Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим "духу Женевы", а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот - подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия", - подчеркнул посол.

"Считаем такой подход неприемлемым и в корне противоречащим "духу Женевы", а также усилиям по стабилизации отношений двух стран. Наоборот - подобными действиями Вашингтон все больше отодвигает перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия", - подчеркнул посол.

Научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из России подпали под санкции американской администрации в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил в понедельник в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре. Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 29 июля.

Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США. В чем конкретно заключаются предъявляемые трем организациям претензии, власти США не уточняют. Речь идет о попытках экстерриториального применения Соединенными Штатами своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией. Санкции предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавшей в черный список организации, продажу ей Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу ей американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление ей помощи.