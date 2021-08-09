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Слуцкий назвал санкции США и Великобритании методом бесчестной конкуренции

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что Запад действует в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. США и Великобритания, вводя санкции в отношении компаний из России и Белоруссии, ведут бесчестную конкуренцию, такие действия вряд ли останутся без ответа. Такое мнение в своем Telegram-канале в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Запад действует в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников", - констатировал депутат, заметив, что Госдепартамент в своем уведомлении о введении санкций против российских компаний в связи с якобы имевшим место нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии "никаких конкретных примеров, а уж тем более доказательств" не привел.

"Великобритания не отстает. Лондон ввел новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии. Тут поводом послужили мифические нарушения прав человека", - продолжил Слуцкий, заметив, что под санкции в том числе попал гражданин РФ Михаил Гуцериев.

По мнению главы комитета, если верить словам представителей западных стран, то речь идет о "борьбе за мир во всем мире и защите прав человека". "А на деле - обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков и лицемерное двоемыслие как оправдание вмешательства в дела суверенных государств. Так или иначе убежден, что соответствующие шаги не останутся без ответа Москвы и Минска", - заключил Слуцкий.

Госдепартамент США в понедельник разместил уведомление о том, что научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из России теперь находятся под санкциями. Позже США ввели новые санкции в отношении компаний из Белоруссии. Великобритания также ввела новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Белоруссии в связи с продолжающимся "нарушением прав человека и подавлением демократии" в стране.

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